В частности, глава государства заявил, что Россия должна прекратить огонь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского, которую транслирует "Общественные новости".

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Какие действия Путина продемонстрируют его готовность к миру

По словам Зеленского, россияне должны по-настоящему прекратить огонь, ведь Россия неоднократно нарушала режимы тишины. Другим аспектом, который будет свидетельствовать о готовности Кремля к миру, по мнению президента, является обмен пленными.

Отдать всех пленных. Это реально продемонстрирует его желание к окончанию войны. Ему не нужны эти люди, они не представляют угрозы для него. Мы их снова не отправим на фронт – им нужно лечение и помощь им нужно лечение и помощь,

– объясняет Зеленский.

Отметим, что глава государства подтвердил обмен пленными между Украиной и Россией, который состоится уже завтра, 19 марта по формуле 175 на 175. Кроме этого, Россия также передаст 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые проходят лечение в ее медучреждениях.