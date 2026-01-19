Про це пише 24 Канал з посиланням на президента України.

Як наголосив Зеленський, найближчими днями варто звертати увагу на усі повітряні тривоги в Україні. Президент повідомив про ймовірний масований удар Росії, який вона вже підготувала.

Водночас, за його словами, кожна кожна область має бути "максимально готова", щоб оперативно відреагувати та підтримати людей у разі атаки.

Як додали моніторингові канали, протягом 19 січня у Росії відбувались передислокації бортів Ту-95 між аеродромами базування. Зокрема, відомо про пересування 6 бомбардувальників.