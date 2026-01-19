Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

Які наслідки російських ударів по енергетиці Чернігівщини?

За словами Чауса, протягом доби 18 січня було багато ударів по Чернігівщині. Основна ціль – енергооб'єкти. Були влучання "Гераней" в Холминській, Новгород-Сіверській, Менській і Корюківській громадах – знеструмлені близько сотні населених пунктів. Найважча ситуація в північних громадах області. Надзвичайно багато роботи в наших енергетиків.

Тільки за минулу добу було 48 обстрілів. 91 вибух,

– наголосив Чаус.

Водночас протягом тижня на Чернігівщині захисники знищили 222 ударні дрони.

Наслідки російських ударів по Чернігівщині / Фото ДСНС, ОВА

У Чернігівобленерго пояснили, що окупанти пошкодили 5 важливих енергооб'єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів.

Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися.

Що відомо про російські обстріли енергетики?