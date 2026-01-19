Про це пише 24 Канал із посиланням на Укренерго.

У яких регіонах ввели аварійні відключення світла?

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Зокрема, графік аварійних відключень застосували у Полтавській області. Електропостачання відновлюватимуть поетапно після усунення причин аварійної ситуації. Про подальші зміни або скасування обмежень додатково інформуватиме НЕК "Укренерго".

Також за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 07:03 ввели графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг споживачів.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Яка ситуація в енергосистемі України?

  • Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив: якщо раніше застосування понад чотирьох черг означало перехід до екстрених відключень, то нині система поступово переходить до роботи за графіками навіть при обмеженнях у 4,5 – 5 черг. Зокрема, мешканці столиці мають електрику близько трьох годин, після чого світло може бути відсутнє до десяти годин.

  • Крім того, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що до початку лютого не варто сподіватися на покращення ситуації. Зараз в Україні ввели надзвичайний стан в енергетиці, створили штаб, але це п'ятий штаб з моменту активної фази бойових дій. Важко говорити, що він принесе великий результат. Причина в тому, що максимум, що він може зробити – покращити координацію між комунальними службами, приватними підприємствами, державними генераціями.