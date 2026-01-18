Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, передає 24 Канал.

Яка ситуація з відключеннями в Україні?

У Києві наразі діє режим екстрених відключень електроенергії. За попередніми оцінками, мешканці столиці мають електрику близько трьох годин, після чого світло може бути відсутнє до десяти годин.

Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від району. Додаткову складність створює велика кількість аварій безпосередньо у житлових будинках. Зокрема, як розповів Коваленко, у багатьох випадках проблеми пов'язані з внутрішніми мережами, які перебувають у зоні відповідальності ЖЕКів або ОСББ.

Він зауважив, що у разі підозри на аварійну ситуацію мешканцям радять діяти за стандартним алгоритмом. Варто спочатку звертатися до своєї керуючої компанії чи ОСББ. Фахівець-електрик має провести перевірку та визначити причину несправності. Якщо проблема виникла всередині будинку, її усувають на місці, а у разі пошкодження зовнішніх мереж відповідна заявка передається енергетикам.

Водночас у Дніпрі та Дніпропетровській області електропостачання здійснюється за графіками відключень, однак уже не за тими, на які орієнтувалися раніше.

Що означає збільшення відключень до 4,5 – 5 черг?

Це означає, що попередні орієнтири щодо максимальних перерв – до семи годин без електроенергії та близько трьох із половиною годин зі світлом – більше не відповідають реальності. Так само втратили актуальність імовірні графіки відключень.

Важливо! За умов обмежень у п'ять черг із шести знеструмлення може тривати понад 16 годин поспіль.

Попри жорсткість таких обмежень, фахівці зазначають, що чіткий графік все ж є кращим варіантом, ніж повна непередбачуваність екстрених відключень, які нині застосовуються в Києві. Навіть за тривалих перерв у подачі електроенергії люди мають орієнтири й можуть розуміти, коли приблизно очікувати відновлення світла.

Покращення ситуації наразі залишається під питанням. Очікується, що після завершення періоду сильних морозів рівень споживання електроенергії може знизитися.

Водночас вирішальним фактором залишаються обстріли енергетичної інфраструктури, розвиток яких спрогнозувати неможливо. Саме вони, за словами енергетиків, є головною причиною нинішніх складнощів і ризику гуманітарних наслідків.

