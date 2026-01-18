Також є проблеми у русі громадського транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду.

Яка ситуація зі світлом у Сумах?

Обстріл російськими КАБами 17 січня спричинив перебої у роботі комунальних підприємств у Сумах.

За даними КП "Міськводоканал", з 15:00 18 січня знеструмлено більшість об'єктів підприємства. Також у місті тимчасово призупинили рух тролейбусів.

Причиною фахівці назвали перебої з електропостачанням. У міськраді запевнили, що енергетики вже ліквідують проблеми.

Водопостачання в звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріл Сум?