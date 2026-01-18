Также есть проблемы в движении общественного транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет.

Какова ситуация со светом в Сумах?

Обстрел российскими КАБами 17 января вызвал перебои в работе коммунальных предприятий в Сумах.

По данным КП "Горводоканал", с 15:00 18 января обесточено большинство объектов предприятия. Также в городе временно приостановили движение троллейбусов.

Причиной специалисты назвали перебои с электроснабжением. В горсовете заверили, что энергетики уже ликвидируют проблемы.

Водоснабжение в обычном режиме будет обеспечено после восстановления энергопитания,

– говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Сум?