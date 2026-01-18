В Броварах произошло экстренное отключение по высокой линии из-за перегрузки сети. Об этом сообщил городской совет.
Незадолго до этого сообщалось, что в городе некоторые микрорайоны были без электричества 12 – 17 часов.
На Киевщине остается тяжелая ситуация со светом. Утром в Броварах ввели экстренное отключение света.
