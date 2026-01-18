Після удару багато мешканців регіону залишилися без світла. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Чернігівобленерго.

Читайте також У Києві в деяких будинках наразі неможливо відновити опалення: в КМДА пояснили причину

Які наслідки обстрілу Чернігівщини?

Надвечір неділі, 18 січня, російські війська обстріляли Чернігівську область. Так, через удар по важливому енергооб'єкту в Корюківському районі низка населених пунктів залишилася знеструмлена.

У Чернігівобленерго зазначають, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Варто зауважити, що близько 19:00 вечора Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російського БпЛА на Чернігівщині.

Нагадаємо, що лише 12 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Це спричинило відключення електроенергії одразу в кількох населених пунктах.

Що відомо про актуальну ситуацію в енергетиці?