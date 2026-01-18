После удара многие жители региона остались без света. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Какие последствия обстрела Черниговщины?
К вечеру воскресенья, 18 января, российские войска обстреляли Черниговскую область. Так, из-за удара по важному энергообъекту в Корюковском районе ряд населенных пунктов остался обесточенным.
В Черниговоблэнерго отмечают, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Стоит заметить, что около 19:00 вечера Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе российского БПЛА на Черниговщине.
Напомним, что, что только 12 января в результате ракетного удара был поврежден ключевой объект энергетической инфраструктуры в Новгород-Северском районе Черниговской области. Это повлекло отключение электроэнергии сразу в нескольких населенных пунктах.
Что известно об актуальной ситуации в энергетике?
Ликвидация последствий вражеских атак на энергетику, а также ремонтные и восстановительные работы продолжаются в Житомирской, Харьковской, Одесской, Киевской и Черниговской областях.
Едва ли не самой сложной остается ситуация в столице. Там в отдельных жилых домах теплоснабжение невозможно восстановить, поскольку работа систем отопления зависит от наличия электричества. Городские власти занимаются установкой резервных генераторов и постепенным восстановлением электроснабжения, чтобы стабилизировать ситуацию с теплом.
Кроме того, в Киеве обновили правила действия комендантского часа. Отныне в это время разрешается передвижение пешком или на собственном транспорте. Пункты несокрушимости могут функционировать без перерыва, круглосуточно.