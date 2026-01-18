Об этом пишет 24 Канал. О ситуации с отоплением в столице рассказал директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева Дмитрий Науменко в эфире "Киев 24".

Что в Киеве с отоплением?

Директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры отметил, что есть определенное количество домов, а также центральных тепловых пунктов, где без наличия электроснабжения невозможно восстановить отопление.

Как альтернатива, где это возможно – устанавливаются генераторы, а также ведется параллельно совместная работа с ДТЭК, чтобы точечно включить электроэнергию в отдельных домах, где это возможно, на период восстановления отопления,

– говорит Науменко.

Он опроверг тезисы, которые звучат, о том "когда дом был слит, он больше не восстановит отопление". По словам Науменко, эта ситуация вполне понятна для энергетиков.

"Есть определенный алгоритм действия, если происходит, когда прекращается теплоснабжение дома по сверхнизкой температуре. Поэтому все дома, где отопление отсутствует, или по какой-то причине оно было прекращено, сейчас везде отопление будет восстановлено. Техническая возможность для этого есть", – резюмировал он.

Почему в Киеве некоторые дома уже больше недели без отопления?