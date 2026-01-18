Про це пише 24 Канал. Про ситуацію з опаленням у столиці розповів директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва Дмитро Науменко в ефірі "Київ 24".
Що в Києві з опаленням?
Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури наголосив, що є певна кількість будинків, а також центральних теплових пунктів, де без наявності електропостачання неможливо відновити опалення.
Як альтернатива, де це можливо – встановлюються генератори, а також ведеться паралельно спільна робота з ДТЕК, аби точково включити електроенергію в окремих будинках, де це можливо, на період відновлення опалення,
– каже Науменко.
Він заперечив тези, які лунають, щодо того "коли будинок був злитий, він більше не відновить опалення". За словами Науменка, ця ситуація цілком зрозуміла для енергетиків.
"Є певний алгоритм дії, якщо відбувається, коли припиняється теплопостачання будинку за наднизькою температурою. Тому усі будинки, де опалення відсутнє, чи через якусь причину воно було припинене, зараз всюди опалення буде відновлене. Технічна можливість для цього є", – резюмував він.
Чому в Києві деякі будинки вже понад тиждень без опалення?
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів 24 Каналу, що ситуація у прифронтових регіонах, а також у столиці та в Київській області досить складна. Однак слід розуміти, що вона постійно змінюється відповідно від кількості обстрілів, яку зазнає той чи інший регіон. На жаль, це відбувається постійно.
У Києві на сьогодні залишаються без опалення 102 багатоповерхівки. З них 46 – це будинки, які, за словами Кулеби, не вдалося ще під'єднати до опалення з останнього масованого обстрілу 9 січня.
Інші 56 будинків – ті, в яких сталися локальні аварії через сильні морози або зношені системи. Для оперативного усунення аварій у цих будинках, за його словами, також працюють бригади.