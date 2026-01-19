Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

В каких регионах ввели аварийные отключения света?

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

В частности, график аварийных отключений применили в Полтавской области. Электроснабжение будут восстанавливать поэтапно после устранения причин аварийной ситуации. О дальнейших изменениях или отмене ограничений дополнительно информировать НЭК "Укрэнерго".

Также по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 07:03 ввели графики аварийных отключений для 1 – 5 очередей потребителей.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Какая ситуация в энергосистеме Украины?