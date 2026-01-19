Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
В каких регионах ввели аварийные отключения света?
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
В частности, график аварийных отключений применили в Полтавской области. Электроснабжение будут восстанавливать поэтапно после устранения причин аварийной ситуации. О дальнейших изменениях или отмене ограничений дополнительно информировать НЭК "Укрэнерго".
Также по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 07:03 ввели графики аварийных отключений для 1 – 5 очередей потребителей.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Какая ситуация в энергосистеме Украины?
Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко пояснил: если раньше применение более четырех очередей означало переход к экстренным отключениям, то сейчас система постепенно переходит к работе по графикам даже при ограничениях в 4,5 – 5 очередей. В частности, жители столицы имеют электричество около трех часов, после чего свет может отсутствовать до десяти часов.
Кроме того, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что до начала февраля не стоит надеяться на улучшение ситуации. Сейчас в Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике, создали штаб, но это пятый штаб с момента активной фазы боевых действий. Трудно говорить, что он принесет большой результат. Причина в том, что максимум, что он может сделать – улучшить координацию между коммунальными службами, частными предприятиями, государственными генерациями.