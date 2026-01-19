Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

В каких регионах ввели аварийные отключения света?

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

В частности, график аварийных отключений применили в Полтавской области. Электроснабжение будут восстанавливать поэтапно после устранения причин аварийной ситуации. О дальнейших изменениях или отмене ограничений дополнительно информировать НЭК "Укрэнерго".

Также по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 07:03 ввели графики аварийных отключений для 1 – 5 очередей потребителей.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Какая ситуация в энергосистеме Украины?

  • Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко пояснил: если раньше применение более четырех очередей означало переход к экстренным отключениям, то сейчас система постепенно переходит к работе по графикам даже при ограничениях в 4,5 – 5 очередей. В частности, жители столицы имеют электричество около трех часов, после чего свет может отсутствовать до десяти часов.

  • Кроме того, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что до начала февраля не стоит надеяться на улучшение ситуации. Сейчас в Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике, создали штаб, но это пятый штаб с момента активной фазы боевых действий. Трудно говорить, что он принесет большой результат. Причина в том, что максимум, что он может сделать – улучшить координацию между коммунальными службами, частными предприятиями, государственными генерациями.