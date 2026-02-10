Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дивіться також "Назад ледве зміг заповзти лише один": росіяни знову пхалися в газову трубу на Сумщині
Куди влучили ЗСУ?
️️Атаки були здійснені по об'єктах як на окупованих територіях України, так і у Росії у ніч на 10 лютого
Так, у районі населеного пункту Ялта, що на ТОТ Донеччини, було уражено ремонтний підрозділ окупантів. ️
Влучання було й на окупованій частині Запорізької області. Зокрема, поблизу населеного пункту Комиш-Зоря удар прийшовся по навчальному центру підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.
У районі Хліборобного українські військові вдарили по зосередженню живої сили російської армії. ️
А поблизу Високого було уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон". ️
Довідково. "Рубікон" – це елітний російський підрозділ дронарів. Він вважається одним з найпідготовленіших, а ще отримує значну фінансову підтримку для оснащення. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зазначав, що там, де з'являється "Рубікон" – одразу виникають проблеми для ЗСУ, зокрема у питаннях логістики.
Окрім того, 9 лютого успіхи Україна мала й на території Росії. Зокрема, біля Тьоткіного Курської області непереливки було пункту управління БпЛА. ️
Того ж дня в районі Федорівки на Донеччині було уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде,
– анонсують у Генштабі.
Інші атаки на окупантів
9 лютого Генштаб уже звітував про удари по військових об'єктах у Ростові, Суджі та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у районі Ростова-на-Дону було знищено близько 6 тисяч FPV-дронів і пошкоджено інші контейнери з БпЛА.
Того дня стало відомо, що ЗСУ підірвали опорний пункт росіян у селищі Кам'янка на Харківщині. Було застосовано комплексну тактику з серією атак FPV-дронами, завдяки якій було повне руйнування конструкцій.
Тим часом у ГУР прозвітували, що за січень уразили 6 об'єктів ППО окупантів. Зокрема, йшлося про ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор-М1" та інші елементи протиповітряної оборони по всій лінії бойового зіткнення.