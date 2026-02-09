У Генштабі розповіли, що саме було під прицілом.
Дивіться також Відмінусовано понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 9 лютого
Які наслідки атак на військові об'єкти Росії?
️️Підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по військових об'єктах ворога у ніч на 9 лютого.
У Суджі Курської області було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ Росії. ️
У Новоолексіївці, що на окупованій частині Херсонщини, під прицілом опинився склад боєприпасів. ️
Окрім того, у Генштабі озвучили результати попередніх атак. Зокрема, унаслідок обстрілу складу БпЛА у районі Ростова-на-Дону було знищено 3 контейнери із FPV-дронами та комплектуючими.
За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються,
– зазначили у Генштабі.
Втрати Росії: останні новини
Батальйон "Гатило" ЗСУ підірвали опорний пункт окупантів у селищі Кам'янка на Харківщині. Військові застосували комплексну тактику з серією атак FPV-дронами, що призвело до повного руйнування конструкцій.
Генштаб також підтвердив ураження полігону, де розташований "Орешник". Постраждали, зокрема, споруди для обслуговування балістичних ракет.
Також у ГУР прозвітували, що за січень уразили 6 об'єктів ППО окупантів. Серед уражених цілей були ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор-М1" та інші елементи протиповітряної оборони.