У Генштабе рассказали, что именно было под прицелом.

Какие последствия атак на военные объекты России?

️️Подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по военным объектам врага в ночь на 9 февраля.

В Судже Курской области был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск России. ️

В Новоалексеевке, что на оккупированной части Херсонщины, под прицелом оказался склад боеприпасов. ️

Кроме того, в Генштабе озвучили результаты предыдущих атак. В частности, в результате обстрела склада БпЛА в районе Ростова-на-Дону было уничтожено 3 контейнера с FPV-дронами и комплектующими.

По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются,

– отметили в Генштабе.

Потери России: последние новости