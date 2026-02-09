Об этом сообщает группировка войск "Восток".

К теме Покровск под угрозой: DeepState рассказали о возможном ухудшении ситуации в Донецкой области

Какая сейчас ситуация в Мирнограде?

Военные рассказали, что продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Защитники заверили, что враг несет значительные потери.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филиала и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отражено 29 атак,

– говорится в заметке.

В группировке войск "Восток" отметили, что Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику.

В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города.

"Противник усиливает давление на северную часть города, в центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом", – заверили военные.

Также защитники проводят поисково-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков. Кроме того, уничтожается боевая техника, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых групп.

На Краматорском направлении противник атаковал в районе Ступочек. Сложной остается ситуация в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. Силы обороны Украины сдерживают захватчиков, артиллерия и подразделения БпЛА наносят огневое поражение по скоплению оккупантов и логистических путях. Противник несет существенные потери,

– отметили в группировке войск "Восток".

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелых направлениях – Покровском и Сумском. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.

Что сейчас происходит на фронте в Донецкой области?