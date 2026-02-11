Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что эта свободная экономическая зона по логике США должна была бы стать естественным барьером, который бы препятствовал будущему вторжению России на территорию Украины. Там должны быть размещены различные американские предприятия.

Почему создание экономической зоны в Донецкой области плохая идея?

Иван Ступак считает, что по замыслу Соединенных Штатов Америки в Донецкой области должны были бы открыть собственный бизнес крупные американские компании. Теоретически это должно было бы повлиять на Россию, чтобы та не атаковала эту территорию и не начинала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

В США, вероятно, считают, что Кремль будет бояться атаковать собственность американского бизнеса, чтобы действующая власть Соединенных Штатов Америки не ввела мощные санкции и не начала серьезное давление на Россию.

Конечно, также вопрос контроля территорий (в Донецкой области – 24 Канал). Она 100% должна быть под контролем Украины. Говорится о сборе налогов и администрировании органов власти. Но давайте посмотрим на эту ситуацию глазами бизнеса. Как туда заманить американскую компанию?

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Он пояснил, что это будет довольно сложно, ведь это серьезный риск для крупного бизнеса. Говорится о том, что с одной стороны будет Россия, а с другой – Украина. Эти 2 страны воевали между собой.

Захочет ли владелец такой компании поехать на территорию Украины, стать между двумя враждебными сторонами и быть как буфер? Нужно ли ему это? Ему проще построить свой бизнес в любой другой локации, где спокойно,

– высказался Иван Ступак.

По его мнению, это будет возможно только тогда, если американскому бизнесу предложат, например, нулевые налоги примерно на 10 лет или какие-то другие льготы. Однако все равно остается вопрос, кто согласится на такой риск.

