Начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, что за последнее время характер боевых действий изменился. В январе 2026 года темпы продвижения россиян на фронте обвалились.

Как изменились бои возле Покровска?

В западной прессе сообщают, что потери россиян больше, чем они могут пополнять за месяц. Враг действительно замедлился на Покровском направлении, где сейчас бригада "Рубеж" выполняет задачи.

Интенсивность врага действительно упала, потому что штурмов на технике мы уже не видим, не видим попыток пробиваться через наш передний край своими колоннами, обваренными ангарами,

– подчеркнул Николай Гриценко.

Несмотря на это до сих пор наблюдаются попытки инфильтрации, прохождения через наши боевые порядки, просачивания, но уже с меньшей интенсивностью. То есть Россия привлекает значительно меньше военных.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Причина не в том, что враг отказался от своих планов продвигаться в сторону Доброполья, а потому что действительно взаимодействие всех бригад на Покровском направлении вышла на чрезвычайно высокий уровень. Практически 99% противника уничтожается за его передним краем, его обнаруживают пилоты БпЛА и сразу атакуют.

"Враг это понимает, пытается использовать погодные условия, туман, дождь, сильный ветер, когда наши средства БПЛА не могут работать", – добавил военный.

Именно поэтому приняли решение использовать наземные роботизированные комплексы, в качестве средств наблюдения, а также как средство поражения.

Какова ситуация возле Покровска?