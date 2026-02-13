Начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що за останній час характер бойових дій змінився. У січні 2026 року темпи просування росіян на фронті обвалилися.

Дивіться також Уже не здатні наступати: експерт сказав, як змінилися дії росіян на Покровському напрямку

Як змінилися бої біля Покровська?

У західній пресі повідомляють, що втрати росіян більші, ніж вони можуть поповняти за місяць. Ворог справді сповільнився на Покровському напрямку, де зараз бригада "Рубіж" виконує завдання.

Інтенсивність ворога дійсно впала, тому що штурмів на техніці ми вже не бачимо, не бачимо спроб пробиватися через наш передній край своїми колонами, обвареними ангарами,

– підкреслив Микола Гриценко.

Попри це досі спостерігаються спроби інфільтрації, проходження через наші бойові порядки, просочування, але вже з меншим інтенсивністю. Тобто Росія залучає значно менше військових.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Причина не в тому, що ворог відмовився від своїх планів просуватися в бік Добропілля, а тому що дійсно взаємодія всіх бригад на Покровському напрямку вийшла на надзвичайно високий рівень. Практично 99% противника знищується за його переднім краєм, його виявляють пілоти БпЛА та одразу атакують.

"Ворог це розуміє, намагається використовувати погодні умови, туман, дощ, сильний вітер, коли наші засоби БпЛА не можуть працювати", – додав військовий.

Саме тому ухвалили рішення використовувати наземні роботизовані комплекси, як засобів спостереження, а також як засіб ураження.

Важливо! Застосування таких наземних роботизованих комплексів береже життя та здоров'я наших військових. Бригада "Рубіж" збирає кошти на купівлю НРК для медичної евакуації. Долучитися до нього може кожен за посиланням!

Яка ситуація біля Покровська?