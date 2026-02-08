Про це повідомило Угруповання військ "Схід".

Що відбувається в районі Покровська та Мирнограда?

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. За словами військових, ворог зазнає значних втрат.

Наразі Сили оборони контролюють північну частину Покровська: вони ліквідовують російських загарбників у міській забудові. Також військові регулярно атакують ворожі підрозділи у південній частині міста та перешкоджають їм накопичувати живу силу.

Загалом на покровському напрямку російська армія за добу втратила 27 солдатів пораненими та ще 54 – вбитими.

Тим часом у Мирнограді українські воїни тримають визначені оборонні рубежі.

Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда,

– додали в Угрупованні військ "Схід".

Для стримування ворога військові залучають необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.

Що відбувається на інших напрямках фронту?