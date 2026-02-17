Про це у розмові з 24 Каналом наголосив військовий оглядач із Ізраїля Давид Шарп, пояснивши, які ще напрямки для Росії будуть важливими на фронті. Він також звернув увагу на проблеми, які можуть виникнути в окупантів.

Які можливі цілі росіян після Покровська?

Шарп підкреслив, що Слов'янсько-Краматорська агломерація, а також Костянтинівка та Дружківка – це головна ціль для російського командування і Володимира Путіна особисто. Також пріоритетним є Запорізький напрямок. А саме захоплення Оріхова, зрізання української оборонної лінії, наближення до Запоріжжя та захоплення значної частини Запорізької області.

"Російська армія вже атакує Слов'янсько-Краматорську агломерацію з різних боків. У кожного угрупування є свої завдання, але вони об'єднані єдиною ціллю – штурмувати її в лоба і обійти, наскільки це можливо", – зауважив військовий оглядач.

Зверніть увагу! За даними аналітиків DeepState, ворог у Покровськ затягує піхоту. Також намагається проникати у Гришино з північно-західних околиць Покровська та з боку Котлиного, але Сили оборони блокують їх. Є спроби просування росіян в глибину перешийка між Покровськом та Родинським, і це посилює ризик для угрупування Сил Оборони на околицях Мирнограду.

В найближчі тижні та місяці бої за цю агломерацію будуть тривати з великою інтенсивністю. А весною, коли зміниться погода, Росія, на його думку, може інтенсифікувати бойові дії із залученням резервів, якщо їй вдасться їх накопичити.

Однак тут важливим є чинник втрат у росіян. У грудні та січні вони зазнали великих втрат, і якщо ця тенденція продовжиться, то з резервами у Росії буде гірше, а наступальний потенціал – нижче,

– зауважив Давид Шарп.

Він додав, якщо поповнення росіян буде перевищувати втрати, вони можуть продовжувати рухатися у тому ж темпі, а якщо втрати перевищуватимуть поповнення, то наступ потроху стухне.

До яких наслідків в Росії можуть призвести шалені втрати ворога на фронті?

В російському суспільстві вже приходить усвідомлення, яку ціну воно платить за війну в Україні. Росіяни, як зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазнають великих втрат. А у Путіна сьогодні немає воєнних резервів – їх потрібно набирати, вербувати, проводити приховану мобілізацію, укладати контракти, направлять на фронт.

Ніхто вже в Росії не хоче воювати. 75 – 77% росіян уже не бажають помирати на війні. Вони ще підтримують режим Путіна, але вже не хочуть йти на війну, адже це путівка в один кінець,

– наголосив Микола Маломуж.

Багато поранених росіян повертається з фронту і несуть в суспільство всю правду щодо реальних втрат. Сьогодні в Росії, на думку генерала армії, зростають незадоволення, і вони посиляться, якщо будуть більші втрати в окупантів і більше програшів на фронті. Зростання невдоволення також пов'язано з економічними, соціальними викликами і з можливим тиском щодо мобілізації.

Саме це може зрушити російське суспільство до протестів, адже росіянам, за його словами, доведеться захищати своїх дітей і реагувати на соціальні проблеми. Україні ж потрібно створювати відповідні умови на фронті і в інформаційному полі, щоб російське суспільство під тиском цих аргументів переорієнтувалося і не підтримувало Путіна.

Які втрати зазнає ворог на фронті?