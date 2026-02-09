Про це повідомляє 16 армійський корпус. Частину окупантів взяли в полон.

Дивіться також Найгірший період для окупантів: військовослужбовець назвав плани росіян на фронті навесні

Що відомо про зачистку Чугунівки?

Росіяни скористалися негодою та спробували приховано проникнути крізь бойові порядки Сил оборони в районі Чугунівки.

Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу. Після цього стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту,

– повідомили військові.

Зачистка Чугунівки на Харківщині: дивіться відео

Частина окупантів склала зброю, їх узяли в полон.

"У Чугунівці встановлено Державний Прапор України – населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", – підсумували в 16 армійському корпусі.

Зауважимо, що Чугунівка розташована просто на кордоні з Росією.

Показуємо Чугунівку на карті України

Інші успіхи ЗСУ на фронті