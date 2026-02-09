Про це повідомляє 16 армійський корпус. Частину окупантів взяли в полон.
Що відомо про зачистку Чугунівки?
Росіяни скористалися негодою та спробували приховано проникнути крізь бойові порядки Сил оборони в районі Чугунівки.
Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу. Після цього стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту,
– повідомили військові.
Зачистка Чугунівки на Харківщині: дивіться відео
Частина окупантів склала зброю, їх узяли в полон.
"У Чугунівці встановлено Державний Прапор України – населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", – підсумували в 16 армійському корпусі.
Зауважимо, що Чугунівка розташована просто на кордоні з Росією.
Показуємо Чугунівку на карті України
Інші успіхи ЗСУ на фронті
Напередодні, 8 лютого, йшлося про зачистку Тернуватого на Запоріжжі. Росіяни брехали, що захопили його, та в селі майорить український прапор.
ISW указують, що Сили оборони мали успіх на Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. Росіянам поки не вдається просуватися.