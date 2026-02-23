Об этом во время общения с журналистами заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передает корреспондентка 24 Канала.
Как Буданов оценивает переговоры с россиянами?
Буданов отметил, что воспринимает ход мирных переговоров со "сдержанным оптимизмом".
Мы точно движемся по сравнению с первой встречей. Многие вопросы уже сдвинулись с места,
– сказал генерал.
На вопрос, есть ли у него ощущение, что россияне пытаются затянуть переговоры, он ответил отрицательно.
Также, по словам Буданова, обе стороны не хотят потерять США. Российские представители открыто об этом говорят.
- Напомним, что Кирилл Буданов участвует в переговорах с россиянами и американцами в составе украинской делегации.
- В новом году состоялось три раунда переговоров. Первые два прошли в Абу-Даби, а еще один в Женеве.
- Как писали СМИ, сторонам удалось достичь значительного прогресса в вопросе мониторинга прекращения огня. В то же время дискуссия в политической группе зашла в тупик. Как пишут медиа, причиной тому стала позиция руководителя российской делегации Владимира Мединского.
- Во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсудили идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе. Речь идет о территории, с которой должны вывести войска и которую не будет контролировать ни одна из сторон. Также обсуждали возможность создания в рамках этой зоны свободной торговли, чтобы сделать идею более привлекательной.
- Стороны договорились, что США будут координировать процесс прекращения огня.
- Следующий раунд переговоров планируется до конца февраля с фокусом на гуманитарные вопросы и обмен военнопленными