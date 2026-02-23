Командир взвода БпЛА 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов в интервью Радио NV назвал два основных условия, при которых Россия захочет настоящих, а не фейковых переговоров.
Когда переговоры о мире будут иметь смысл?
По словам Бутусова, эффективные переговоры о мире начнутся только после того, как украинские силы остановят продвижение россиян, и они несколько месяцев не смогут сделать ни шага вперед.
Командир подчеркнул, что формат мира и само начало переговоров будут зависеть только от того, на каких позициях Силы обороны остановят российское наступление.
Бутусов отметил, что у Украины есть силы и люди для того, чтобы сдержать линию фронта. Также наша страна имеет возможности для того, чтобы в разы уменьшить собственные потери и увеличить вражеские.
Нашей стране не хватает другого – честности и ответственности на каждом участке фронта. Доклады от командиров наверх должны быть правдивыми.
Военный отметил, что проблема на фронте – это количество, не моральное истощение, а качество и эффективность. Преимущество будет иметь тот, кто первый организует высокотехнологичное поле боя.
Зеленский выдвинул Трампу условия для мира:
Владимир Зеленский предлагает три шага. Первый – США должны дать Украине четкие гарантии безопасности без переговоров с Путиным. Второй – выделить деньги на восстановление после войны. Третий – добиться прекращения огня.
По мнению многих, начинать надо именно с прекращения огня. Потому что пока идет война, говорить о восстановлении или гарантиях безопасности нет смысла. Трамп уже пытался убедить Путина согласиться на перемирие, но тот отказался. Вопрос в том, имеет ли Трамп реальные рычаги давления.
Если Россия не согласится на прекращение огня, США должны усилить помощь Украине. Но здесь есть проблема: Трамп выступает против выделения американских денег на поддержку Украины и считает это ошибкой предыдущей власти.
Относительно гарантий безопасности – даже если их пообещают, непонятно, готовы ли США реально вступать в войну, если Россия снова нападет.
Поэтому главная гарантия для Украины – это сильная армия и мощный оборонный потенциал, чтобы Россия не рискнула нападать снова. Для этого Украина должна сделать ставку на развитие войска и оборонной промышленности. И это решение должно поддержать именно украинское общество.