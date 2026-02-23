Командир взвода БпЛА 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов в интервью Радио NV назвал два основных условия, при которых Россия захочет настоящих, а не фейковых переговоров.

Когда переговоры о мире будут иметь смысл?

По словам Бутусова, эффективные переговоры о мире начнутся только после того, как украинские силы остановят продвижение россиян, и они несколько месяцев не смогут сделать ни шага вперед.

Командир подчеркнул, что формат мира и само начало переговоров будут зависеть только от того, на каких позициях Силы обороны остановят российское наступление.

Бутусов отметил, что у Украины есть силы и люди для того, чтобы сдержать линию фронта. Также наша страна имеет возможности для того, чтобы в разы уменьшить собственные потери и увеличить вражеские.

Нашей стране не хватает другого – честности и ответственности на каждом участке фронта. Доклады от командиров наверх должны быть правдивыми.

Военный отметил, что проблема на фронте – это количество, не моральное истощение, а качество и эффективность. Преимущество будет иметь тот, кто первый организует высокотехнологичное поле боя.

