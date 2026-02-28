Россияне согласились принять гарантии безопасности для Украины от США. Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в эксклюзивном интервью для "Мы - – страна". По его словам, российская делегация прямо сказала об этом во время прошлых переговоров.

На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, предлагаемые Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины – это наши гарантии, а им придется их уважать,

– сказал Буданов.