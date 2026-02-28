Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, которые ознакомлены с мирным процессом.

Как позиция России в вопросе переговоров?

По словам собеседников издания, российские чиновники все больше склоняются к тому, что нет смысла продолжать переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территории.

Источники сообщают, что следующие трехсторонние переговоры, которые запланированы на начало марта, станут решающими в вопросе того, смогут ли стороны договориться об окончании войны и заключении мирного соглашения.

Россия, вероятно, уйдет с переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки,

– цитирует источники издание.

Один из собеседников уточнил изданию, что Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении только в случае согласия Украины на полный вывод войск из Донецкой области, после чего состоится саммит.

Речь идет о трехсторонней встрече на уровне лидеров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в рамках которой утвердят соглашение, что приведет к "взаимному выводу" армий обеих сторон.

Bloomberg отмечает, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах. Киев настаивает, что часть Донецкой области, которую контролирует Украина, является жизненно важной для защиты от повторного нападения.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос журналистов о комментарии. Ранее он сообщал пропагандистским СМИ о подготовке к следующему раунду переговоров, хотя Москва не видит "существенных изменений" в процессе.

"Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя и не примет никаких иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии", – добавляет источник.

Отмечается, что в этом году переговорные группы США, Украины и России дважды встречались в Абу-Даби и на прошлой неделе в Женеве. Во всех других вопросах, которые поднимали на мирных переговорах, почти пришли к согласию.

Что известно о мирном процессе сейчас?