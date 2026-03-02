Про це розповіла адвокатка адвокатського об'єднання "Актум" Поліна Дудчак в коментарі ТСН.

Кого можуть мобілізувати до 25 років?

Поліна Дудчак пояснила, що наразі не йдеться про масову чи автоматичну мобілізацію "усіх підряд до 25 років": призов стосується конкретних юридичних ситуацій та правових статусів громадян.

До 25 років автоматично мобілізувати не повинні – молодші чоловіки не входять у базовий перелік тих, кого викликають до військкоматів без особливих підстав. В Україні під час воєнного стану мобілізація, як правило, поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років,

– наголосила адвокатка.

За законом, чоловіки від 18 до 24 років переважно мають статус призовника, а не військовозобов'язаного, тому підлягають мобілізації лише за добровільною згодою або за наявності специфічних умов.

Зокрема, певні нюанси стосуються мобілізації громадян, які раніше були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до строкової служби в мирний час, але "обмежено придатними" у воєнний.

Статус "обмежено придатний" уже скасовано. Але якщо після проходження повторної медичної комісії людина визнана придатною, вона може потрапити під мобілізацію навіть до 25 років,

– додала Дудчак.

Як пояснила юристка, громадянин, раніше звільнений від строкової служби за станом здоров'я, автоматично переводився у статус військовозобов'язаного. Після скасування статусу "обмежено придатний" такі особи підлягають мобілізації.

Як змінюється процес мобілізації?