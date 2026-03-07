После оформления ее будут продолжать автоматически каждые 90 дней. Об этом сообщает "Укринформ".

Кто и как может оформить отсрочку после плена?

Граждане Украины, которые были освобождены из российского плена, имеют право на отсрочку от мобилизации. В Министерстве обороны объяснили, что процедура ее оформления значительно упрощена.

Чтобы получить отсрочку, достаточно один раз обратиться в ЦНАП с соответствующими документами. После этого повторно подавать заявление или посещать учреждения обычно не нужно.

Изменения в порядок оформления отсрочки начали действовать с 1 ноября 2025 года после изменений в постановление Кабинета Министров №560. С тех пор значительную часть отсрочек в стране продлевают автоматически.

После оформления отсрочки ее автоматически продлевают каждые 90 дней. Это происходит без дополнительных заявлений или справок, если данные о лице правильно внесены в государственные реестры.

Такое право имеют:

военнослужащие, освобожденные из плена;

гражданские граждане Украины, которые были незаконно удерживаемые из-за российской агрессии.

Если же автоматическое продление не произошло, это может означать, что данные в реестрах отсутствуют или устарели. В таком случае нужно обратиться в ЦНАП и обновить информацию.

Сейчас основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+. При необходимости его можно сформировать и распечатать через приложение или портал Дія.

