После оформления ее будут продолжать автоматически каждые 90 дней. Об этом сообщает "Укринформ".
Кто и как может оформить отсрочку после плена?
Граждане Украины, которые были освобождены из российского плена, имеют право на отсрочку от мобилизации. В Министерстве обороны объяснили, что процедура ее оформления значительно упрощена.
Чтобы получить отсрочку, достаточно один раз обратиться в ЦНАП с соответствующими документами. После этого повторно подавать заявление или посещать учреждения обычно не нужно.
Изменения в порядок оформления отсрочки начали действовать с 1 ноября 2025 года после изменений в постановление Кабинета Министров №560. С тех пор значительную часть отсрочек в стране продлевают автоматически.
После оформления отсрочки ее автоматически продлевают каждые 90 дней. Это происходит без дополнительных заявлений или справок, если данные о лице правильно внесены в государственные реестры.
Такое право имеют:
- военнослужащие, освобожденные из плена;
- гражданские граждане Украины, которые были незаконно удерживаемые из-за российской агрессии.
Если же автоматическое продление не произошло, это может означать, что данные в реестрах отсутствуют или устарели. В таком случае нужно обратиться в ЦНАП и обновить информацию.
Сейчас основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+. При необходимости его можно сформировать и распечатать через приложение или портал Дія.
Военные после службы также будут иметь отсрочку
В Украине планируют ввести четкие сроки службы и отсрочку для военных. Это внедряется, чтобы перейти от мобилизационной системы к полноценной контрактной армии.
Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что новый законопроект уже подан в Верховную Раду, и ожидается его доработка нынешним министром обороны.