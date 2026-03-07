Адвокат Ярослав Хливный рассказал "РБК-Украина", могут ли таким людям все равно вручить повестку и как действовать в подобной ситуации.

Могут ли вручить повестку человеку с отсрочкой или бронированием?

Адвокат отмечает, что наличие бронирования или отсрочки не означает, что повестку вообще не могут вручить.

Как пояснил Ярослав Хливный, повестка фактически является способом официальной коммуникации между территориальным центром комплектования и гражданином. Она может касаться различных вопросов – например, уточнения учетных данных или других процедур.

Повестку может получить любой, независимо от того, имеет ли он отсрочку или бронирование,

– объяснил юрист.

По его словам, многие люди ошибочно считают, что при наличии отсрочки можно игнорировать вызовы в ТЦК. Однако законодательство обязывает реагировать на такие сообщения, даже если человек имеет документы, которые освобождают его от призыва.

Юрист предупреждает, что игнорирование повестки может иметь юридические последствия. Если человек без уважительной причины не явится в ТЦК после получения вызова, это может привести к штрафу или даже объявления его в розыск.

В то же время важно понимать, что повестки могут быть разных типов. Например, их могут вручать для уточнения данных или прохождения определенных процедур, а не обязательно для мобилизации.

Именно поэтому адвокат советует в случае получения повестки явиться в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку или бронирование. В таком случае мобилизации не произойдет, но военнообязанный выполнит требования законодательства.

