Фронт – это не только зона боевых действий, где воюют военные. Это еще и мирные жители, которые оказались в таких тяжелых условиях и ежедневно совершают моральный подвиг без оружия в руках

В фильме "Гражданские" из документального цикла "Подвиг быть человеком" военные и волонтеры рассказывают об эвакуации гражданских, помощи детям и соседям, а также о постоянной поддержке друг друга в зоне боевых действий. Об этом читайте на 24 Канале.

Как военные-вертолетчики сделали приятное гражданским на фронте?

Пилот вертолета Ми-8 18 ОБАА ВСУ Владимир "Крыжик" рассказал, как у них было безумное желание сделать что-то приятное, невероятное для парня, который во время каждого их полета, в любую погоду выбегал с флагом Украины и махал им. Поэтому в определенный момент они с экипажем решили: "Это лютый парень, надо ему помочь осуществить какую-то мечту".

Думаю, он никогда не забудет свои эмоции, когда я подбежал к нему, обнял, это останется для него воспоминанием из детства. Мне кажется, если его кто-нибудь спросит о самом невероятном событии жизни, он расскажет именно эту историю, когда военные-вертолетчики, которые летели на задание, приземлились и вручили ему вкусности,

– отметил пилот.

Он надеется, что парень когда-то тоже станет вертолетчиком. Это будет невероятно.

Также Владимир "Крыжик" вспомнил историю, что произошла в Донецкой области, где они выполняли боевые задачи по поражению врага. На их маршруте встречалась пара уже в возрасте, на доме которой всегда висел флаг Украины. Когда мы пролетали, они выбегали и махали вторым флагом. Мы из-за вопросов безопасности не подсаживались возле них, но хотели их отблагодарить, дать им какую-то эмоцию.

"И мы спустили им на веревке вкусности. А когда улетали, видим, что человек держит тот пакетик, что мы сбросили, и показывает, чтобы мы садились. Мы им показали жестами, что не можем это сделать. А потом, когда это видео появилось в соцсети, мне написала их дочь. Она сообщила, что с ними все хорошо, они живы и здоровы, выехали на запад Украины", – отметил пилот.

Фильм "Гражданские": смотрите полное видео

Он поблагодарил, что она написала о судьбе этой пары. Она написала, что это видео залетело, Владимир ответил, что сразу не выставлял его, учитывая безопасность. Хорошо, что они в безопасном месте, и попросил передать им привет. Однако в тот момент, когда они находились в опасной для проживания зоне и поддерживали украинскую авиацию, они были на грани со смертью.

Но ценили то, что мы приходили. Они понимали, что мы идем не просто так, а чтобы помочь им, и благодарили тем, что махали нам флагом Украины. А мы их благодарили – как могли – уничтожали врага,

– отметил Владимир "Крыжик".

А еще вертолетчик выразил восхищение украинскими детьми. Он вспомнил, как им нужно было сесть возле населенного пункта. Понятно, когда сели вертолеты, сразу же собралось довольно много людей. Но они боялись подходить. И тогда к нам подбежал мальчик и спросил: "Вы есть хотите?". Мы ответили, что нам ничего не надо.

"Он развернулся и сказал другим: "А вы боялись!" Мы просто выпали, что карапуз настолько смелый, что не побоялся подойти к нам. Я бы даже у него одолжил смелости. После этого подошла бабушка, тоже предложила еду, но мы отказались, потому что в некоторых случаях нежелательно что-то брать от людей, потому что это может быть опасно для нас", – подчеркнул военный.

Однако люди, уже не спрашивая нас, приносили еду в отдельной посуде, приносили вилки, стаканы, чтобы мы нормально поели. Это так круто. Это те моменты, когда понимаешь, что, видимо, ради них мы стоим, все военные находятся сейчас на передовой и выполняют свои задачи по уничтожению врага, который пришел к нам.

Каким было спасение водителя-волонтера с помощью дрона?

Пилот ББС 41 ОМБр ВСУ "Манюня" поделился историей, как с собратьями находились на позиции, выполняли боевую задачу. Смотрят, едет машина, как пятитонник, типа холодильник. Начали сразу проверять, кто это, что это. Связались с другими подразделениями – никто не знает, что это за машина. Думали, что это оккупант переоделся в гражданское, украл машину и едет к своим, или убегает.

"Посмотрели с дрона – на машине номер украинский. Получается – заблудился этот водитель. Тогда мы начали перед ним с дронов бросать влоги за 50 – 70 метров, чтобы он остановился и не двигался дальше. Бросали, бросали, и он остановился. Потом он вышел из машины, мы прицепили к дрону записку со словами: "Иди за дроном. Там дальше русские", – детализировал пилот ББС.

Он продолжил, что водитель ушел. Начали летать FPV-дроны. Россияне ими ему сразу сожгли машину. Как оказалось, он в этой машине вез волонтерку – тушенку, еду на территории, где идут бои, для бабушек и дедушек. Полная машина была забита продуктами. А слева уже были позиции оккупантов. Тогда было принято решение идти забирать его.

Мужчина шел за дроном, уже темнело и он уже тот дрон не видел. А включать на нем огни мы не стали, чтобы не обнаружить себя, если будем его выводить. Мы приняли решение в блиндаже идти за ним. Оделись я и мой побратим и пошли. Мы рисковали своим здоровьем и жизнью, чтобы пойти его забрать. Но мне не важно было, кто там был – гражданский или оккупант, я видел, что там человек,

– добавил "Манюня".

По его мнению, со стороны россиян никогда бы так не поступили. Если они своих бросают на фронте, то что там говорить о гражданских. Человечности нет.

"Манюня" сказал, что жаль гражданских, которые не хотят выезжать с территорий, находящихся под обстрелами, и продолжают там сидеть. Молодые люди, если имели возможность, выезжали. Там машины у каждого. А бабушек и дедушек оставили. Конечно, жаль, что они сидят под обстрелами в подвалах без воды, без еды. Просто сидят и ждут чего-то непонятного.

"Есть такие службы, которые вывозят людей, ездят по селам, но есть люди, которые отказываются. Не знаю, почему так", – отметил пилот ББС.

Как гражданские на фронте благодарят военных?

Основательница БФ "Свои", ветеран ВСУ Леся Литвинова рассказала о своем первом ППД, которое было прямо в жилом доме посреди города. Не было возможности в другой локации разместить личный состав. Они расположились прямо на лестнице, им еще даже форму не выдали. Она была в какой-то курточке, с автоматом. Сидели на бетоне – было очень холодно.

Вышел кто-то из местных и вынес мне туристический коврик с подкладкой из фольги. Он был такой тонюсенький, в яркую красную клетку, такой гражданский-гражданский. Но это было так кстати, и так тепло было от него, когда уложила его на ступеньки. Этот коврик был со мной еще год, брала его везде. Хотя на тот момент у меня уже было все, что надо, – хорошие карематы, спальник,

– вспомнила ветеранка ВСУ.

Однако, она добавила, этот коврик согревал именно связью с гражданской жизнью и с кем-то, кто о ней позаботился.

А еще она рассказала, как на праздник им привезли целый ящик из какой-то школы. Дети передали конфеты, кофе, носки и рисуночки с пожеланием. Почему-то один рисунок и несколько слов, что были там написаны, настолько зацепил меня, что он мне действительно очень помогал. Это про связь между армией и тем, что здесь. Потому что тебе хочется верить, что у тебя за спиной не только твои дети и родители, а что тебе есть еще за кого и за что воевать.

Чем военные пытались помочь мариупольцам в осаде в 2022 году?

Ветеран НГУ Дмитрий Казацкий "Орест" поделился историями о том, как военные пытались помогать гражданским в Мариуполе зимой-весной 2022 года. В марте оккупационные российские войска обстреливали Мариуполь, не давая гражданскому населению безопасно выехать из города.

"В течение нескольких дней продолжались попытки организовать зеленый коридор, однако российские войска, как всегда, не сдерживали своего слова и обстреливали именно те дороги, по которым должно было выезжать местное население. Мариуполь уже был в окружении, в городе продолжались жестокие бои, несмотря на это побратим нашел в доме бабушку, которая была неподвижна", – заметил ветеран НГУ.

По его словам, он несколько раз приносил ей еду и кормил. Ее дальнейшая судьба неизвестна, потому что, очевидно, это нельзя было делать на постоянной основе, каждый день. Но это то, что вызывает на самом деле восхищение. Были случаи, когда азовцы развозили еду по дворам. Ее запасы были довольно ограниченными, но все равно она собиралась и раздавалась гражданским для того, чтобы им как-то помочь.

Точно знаю, что много примеров, когда военнослужащие, защитники Мариуполя пытались насколько это возможно, поддержать гражданских,

– отметил "Орест".

По его мнению, помощь гражданским и в Мариуполе, и на Азовстали – это убедиться в том, что ты действительно хороший человек. Когда ты видишь все, что происходит вокруг – мертвых людей, которые лежат по улицам, полностью разрушенный город, в котором ты проживал, разрушенная нормальная жизнь, иногда трудно поверить, что это реальность.

"Ты не веришь в то, что можешь продолжать дальше быть хорошим человеком в таком мире. Но эта возможность помочь возвращает тебя в твое состояние человека и напоминает, что ты – добрый человек", – подчеркнул Казацкий.

Он добавил, что у хороших людей всегда есть точка возврата, когда ты возвращаешься к своим базовым настройкам. Мы живем в очень сложные времена, и сейчас очень важна человечность. Когда ты имеешь возможность кому-то помочь, о ком-то позаботиться, сделать что-то хорошее, это то, что всегда напоминает тебе тем, кто ты, – добрым человеком, который борется за добро и который является олицетворением добра.

Какую волонтерскую работу выполняют полицейские в зоне боевых действий?

Один из основателей спецподразделения НПУ "Белый Ангел" Василий Пипа рассказал, какую работу выполняют полицейские в зоне боевых действий и как к ним относятся гражданские. В частности он рассказал, что в полиции работал сотрудник Рустам Лукомский, который родом из Донецкой области, его все знали. Он всю жизнь был и остается душевным человеком, к каждому обращался как к родному.

Он был водителем того экипажа полиции, который формировал Артем Витальевич Щусь. Они постоянно привлекали машину скорой медицинской помощи. Отдавали предпочтение локациям, где находились дети, предоставляли прежде всего им гуманитарную помощь, теплые вещи, медикаменты, которые у нас были и которые могли достать. Каждый раз, когда заезжали на эти локации, люди уже ждали, что приедет скорая, которой управляют полицейские,

– вспомнил Пипа.

Он добавил, что Рустама и ту карету скорой медицинской помощи люди назвали "Белым ангелом". Бывало такое, что он слышал нарративы о полицейских со стороны, например, церковников московского патриархата, которые скрипя зубами, говорят, что якобы, полицейские воруют детей, отвозят их в дома разврата. Это говорят люди, которые должны обращаться к Богу и нести Божье слово другим, а они распространяют ложь.

"Однако считаю, что это свидетельствует о том, что мы на верном пути, ведь очень донимаем огромной российской пропагандистской машине, которая вкладывает миллиарды долларов в свою пропаганду", – отметил один из основателей спецподразделения "Белый Ангел".

Для него очень важна обратная связь от людей, которые также помогают, поддерживают словом, делом. Как-то женщина написала в одном из мессенджеров о том, что хочет их отблагодарить за работу. Я дал адрес Рустама, и она прислала посылку. В той посылке были наклейки, сделанные собственноручно, на лобовое стекло машины с надписью "Белый ангел". На нашей машине они оставались до последнего.

Что о помощи гражданским говорят капелланы?

Майор капелланской службы ВСУ Отец Андрей Апаров говорит, что у нас воины света. Сколько добра делается нашими воинами вне поля боя – для простых людей, для животных, для тех, кто нуждается в помощи. И даже для раненого врага они проявляют человечность и толерантность. Это квинтэссенция нашего морального кода.

"Это большая радость и большое счастье, когда наш воин остается миротворцем и на поле боя, потому что он творит мир и для тех людей в мире, которые нуждаются в поддержке. Поэтому цель нашей борьбы – это сохранение жизни, сохранение любви и возможность быть с Богом", – сказал Отец Андрей Апаров.

По его мнению, добро на войне – это не потребность, это – аксиома. Наши воины, наши ребята – это олицетворение добра. В отличие от той темной стороны, мы не уничтожаем беспричинно, мы стараемся соблюдать нормы международного гуманитарного права по сохранению исторических, культурных памятников, музеев, больниц.

Это проявление господнего образа, нашего начала. Поэтому помощь тем, кто рядом, но оказался в зоне боевых действий, это наше духовное обязательство,

– добавил капеллан.

Он подытожил, что на своем опыте знает – первый блокпост после оккупации, а там – конфеты, еда, слезы и любовь.