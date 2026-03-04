В фильме "Побратимы. Ближе близких" из документального цикла "Подвиг быть человеком" военные и ветераны Сил обороны Украины рассказывают, что для них означает побратимство на фронте, как оно выглядит в плену, можно ли вырастить побратимство искусственно и если погибает побратим, куда девать вашу связь, читайте на 24 Канале.

Чем для "Ореста" особенно побратимство?

Ветеран НГУ Дмитрий Казацкий "Орест" отметил, что ему повезло проходить военную службу в "Азове", где побратимство закреплено как одна из основных ценностей военной службы. Там тебе сразу объясняют, что такое этот институт побратимства, насколько это ценно и важно.

Я очень счастлив, что после подразделения Национальной гвардии, в котором я проходил службу, я перешел в "Азов". Там я понял, что такое побратимство и ощутил его на себе. Эти чувства уважения и любви усилились во времена Азовстали. Многих я начал ценить гораздо больше, многие стали для меня ближе,

– высказался "Орест".

Например, Валерия Субботина "Нава" когда-то проходила службу в "Азове". "Орест" рассказывает, что не знал ее, азовцы забрали ее к себе на второй или третий день полномасштабного вторжения и она работала с ними. Это был совершенно новый человек в жизни Дмитрия, но уже через месяц, а особенно через два месяца, это для него был настолько родной человек, настолько близкий.

На самом деле такого много, когда побратимы становились очень хорошими друзьями, и едва ли не было ощущение, что это кто-то из твоих родных. И как раз такие эти сложные времена, они и обостряют, усиливают эти чувства.

Фильм "Побратимы. Ближе близких": смотрите полное видео

Побратимство в плену для "Ореста" – это про совместное планирование свадьбы побратима. О намотанных кругах по двору в Оленовке с разными личными и уязвимыми разговорами. О разговорах о еде в Донецком СИЗО, когда просто вспоминали, кто какие ел конфеты, какие они были на вкус. Это об очереди на прочтение Библии, которая была одна в камере.

Дмитрий Казацкий с Валерией Субботиной / Фото: из личных архивов Дмитрия Казацкого

Побратимство – это не всегда о том, что все гладко, все очень дружно, что иногда могут возникать конфликты. Побратимство – это о том, что мне не стыдно вспоминать те времена. Нельзя говорить, что я вспоминаю эти времена с теплотой. Очевидно, что нет. Однако единственная теплота, которая идет из этих воспоминаний – это о том, что собратья были рядом.

Азовцев расселили в три разных барака, и мы могли поддерживать связь друг с другом, как-то видеться даже через забор. Девушек поселили в другое здание. Я помню момент, когда привезли машину с флюорографией и по очереди всех водили туда делать этот снимок. Я долго ждал под забором, когда проводили девушек, чтобы увидеть там своих посестер. Я был очень счастлив, когда увидел "Наву", когда смог ей помахать,

– рассказал ветеран НГУ.

Несмотря на то, что там были собратья, с которыми "Орест" не очень близко общался, с ними он ближе подружился в Оленевке в одном бараке. Дмитрий был рад, что они были там. Потом часть из них перевели в барак, в котором россияне совершили теракт. Многие близкие побратимы "Ореста" погибли там.

"Один из тех, с которым я близко начал общаться, именно в Оленовке погиб. Другой, с которым мы тоже очень близко общались, был ранен, но его, к счастью, освободили. И я стал его крестным отцом, хотя он старше меня. Однако мы сейчас продолжаем, несмотря на то, что я уже не военнослужащий, дружить, поддерживать тесную связь уже в роли крестного и крестника", – добавил Казацкий.

Напомним! Теракт в Оленовке – это массовое убийство украинских военнопленных, в частности защитников Азовстали. В ночь на 29 июля 2022 года в оккупированной колонии №120 в Донецкой области. В результате взрыва в бараке погибло более 50 защитников, еще более 130 получили ранения. Экспертизы указывают на применение россиянами термобарического оружия, что подтверждает спланированный характер преступления.

По его словам, человечность – это о том, чтобы быть человеком для себя и для окружающих. И побратимство не может быть выстроено, если ты не будешь относиться к другим по-человечески, с уважением, с пониманием. Поэтому, по мнению "Ореста", побратимство и человечность – это вещи, которые идут всегда рядом. Потому что в побратимстве часто проявляется человечность, и это то, что нужно для побратимства – быть человечным по отношению друг к другу.

Почему побратимы становятся ближе близких?

Основательница БФ "Свои", ветеранка ВСУ Леся Литвинова говорит, что на войне вообще проще. У тебя есть черное и белое, собратья и враги. Побратимы никогда не будут одинаковыми. Люди разные. От того, что они пришли воевать, они не стали все котиками, не стали ангелами с крылышками. Они остались такими, какими были.

Мы сидели под Бахмутом, а по нам "поливают" так, что нос высунуть невозможно. Мы действительно думали, что никто не выйдет, потому что шансов там не было никаких. В перерыве между обстрелами я сидела в одной "дырке", а разведка в соседней, в 10 метрах. Слышу, парень кричит: "Эй, лови". И ко мне прилетает шоколадка. Шоколадка посреди абсолютного ада. Я не люблю шоколад, но тогда он был невероятно вкусным,

– вспомнила ветеран ВСУ.

Иногда просто подержать кого-то за руку в нужный момент делает тебя человеком. Ты можешь пройти мимо. Всем плохо. А можешь на секунду задержаться, и иногда момент, когда ты касаешься руки, дает кому-то шанс продержаться еще сутки, еще год, а может еще всю остальную жизнь.

И с теми, с кем ты сегодня идешь на выход, или вместе чистишь картошку на обед, или спишь рядом в спальниках, или меняешься куском хлеба, в гражданской жизни ты бы никогда не общался. Вам не о чем общаться. Вы настолько из разных миров, вы бы никогда не соприкоснулись. А сегодня он – самый родной для тебя человек, самый близкий. И он этим самым близким человеком останется до конца жизни.

Ветеран ВСУ Леся Литвинова / Фото: фейсбук-страница Леси Литвиновой

Потому что то, что вы пришли вместе, не перекрестится ничем. Ты мог с человеком пересечься на полчаса где-то в посадке и остаться на всю жизнь родными. У тебя есть эти родные люди, сильно разнообразные, но родные. И они свои. Безусловно.

В памяти остается то, что болит. То, что не удалось. То, что ты не смог сделать, хотя пытался. И оно будет мучить тебя до конца жизни. Хорошие, добрые, человечные вещи дают тебе возможность сделать еще один шаг вперед, но не остаются с тобой надолго. Они будто всасываются в тебя и растворяются, а остается как раз больно.

На самом деле то, что происходит внутри войска, по крайней мере в той части, в которой я была, все держится на человеческих отношениях и на способности поддерживать друг друга и прощать друг друга. Косячат все. Страшно всем. Сказать, что я никуда не пойду, могут все ситуативно. И ты можешь ответить: "Ты трус, и я видеть тебя больше не хочу" Или можешь сказать: "Не волнуйся, сегодня уйду я". И таким образом дать человеку шанс сделать это в следующий раз. И он сделает. Если ты его не оттолкнул, если ты ему не сказал, что он ничего не стоит, он будет чего-то стоить. И это большое счастье, когда есть те, кто может это делать,

– говорит Литвинова.

Тебе хочется верить, что у тебя за спиной не только твои дети и твои родители, а что тебе есть за кого и за что воевать. Это важно. Глобальный вопрос – за что воюем? За территорию? Нет, не за территорию, не за названия на карте, а за тех людей, которые здесь и за возможность быть обществом, а не просто разлететься по всему миру.

Вопрос же в не сохранении отдельных жизней. Можно открыть границы, отпустить всех на волю и сказать, что на этой территории не удалось, что-то построим на другой, а сюда пусть идут. Так получится сохранить кучу жизней.

Однако нет...Это нечто гораздо большее. И это гораздо сложнее нащупать для того, чтобы найти в себе дополнительную мотивацию. Не просто я здесь, чтобы мои дети остались живы. Для того чтобы мои дети остались живы, я могу их взять и уехать с ними за границу. А эта история – это нечто большее, чем моя личная семья, чем мои личные мечты. Я уже хочу верить, что все это не зря.

Без чего невозможно побратимство на фронте?

Ветеран НГУ Владислав Грищенко "Полтава" называет братство очень странным явлением. Оно для каждого свое, кто кого считает побратимами, почему считают побратимами. В армии рассказывают о братстве. Как такового его нет, но оно есть. Это парадокс этого явления.

Когда вы приходите в армию, вам рассказывают, что вы один коллектив, что вы собратья. Однако это не так. Вылезают разногласия, возникают притирки. Для меня побратим – это тот, с кем я воевал или буду воевать.

Возникает какая-то связь, а ты не понимаешь, как она возникает. Приведу пример. Я служил с Костей Полищуком "Поль", сейчас он поменял позывной на "Рупер". Он гениальный фотограф, фотовыставки которого проходят за рубежом. У него есть серия фотоснимков собратьев,

– рассказал ветеран НГУ.

У него также есть серия "Ночной дозор". Там есть силуэты ночью, фото со спины. Военные могли узнать по силуэту любого. Было достаточно взглянуть даже на неполный силуэт и спокойно узнавали, кто это. Сейчас когда "Полтава" видит эти фотографии на выставке или в социальных сетях, то понимает, кто это.

"Полтава" с побратимами на фронте / Фото: из личных архивов Владислава Грищенко

То есть это связь, которая возникает между людьми. С кем-то ближе, с кем-то чуть дальше. Кого-то со временем ты чувствуешь, чувствуешь его настроение. По словам Владислава, может звонить к собрату, а он отвечает, что только что подумал о нем.

Сейчас часть под Липцами, часть под Купянском. Я звоню спросить, все ли нормально, потому что приснился сон и чувствую, что надо позвонить. А мне говорят, что недавно сильно прилетело. Это что-то магическое, непонятное. Связь или возникает, или не возникает,

– добавил "Полтава".

Для него символом человечности на войне является олицетворение двух людей: Сергея Либенского "Глыбы" и Олега "Геры", командир роты РВП в 127-м батальоне. Сергей имел дикий оптимизм, любовь ко всем людям. Это был человек-парадокс, потому что он был добряком и одновременно был полон ненавистью к русским.

Олег "Гера" был ранен, сейчас его списали по состоянию здоровья. Это тоже человек, который проявил свою человечность. И командирскую человечность, и человеческую человечность. Был момент, когда взвод и рота должны были идти на "мясное" задание. Он сохранил личный состав, но пошел туда сам. Взял весь удар на себя. Попал под плотный минометный обстрел, как оно и должно было быть, только должно было быть за всей нашей ротой. А так он взял все на себя.

Хоть война наша с нашей стороны справедливая, благородная и правильная, украинцы защищаются, но любая война – это война. И она ломает, затягивает в грязь. Наряду с грязью есть место светлому подвигу, жертве, человечности. Однако очень трудно это проявить, а сохранять еще тяжелее.

Что чувствует военный после потери собрата?

Фотограф и военнослужащий 2-го Интернационального легиона ВСУ Александр Заклецкий сказал, что побратимство возникает органично, ведь люди живут вместе, едят вместе, воюют вместе, защищают, прикрывают друг друга. Это люди, которые пришли из разных стран, но у них есть общая цель. Так формируется ощущение большой семьи. Это про какую-то такую особую теплоту между людьми, которые решили стать семьей.

Ну, может поэтому и спешишь жить. Спешишь жить, спешишь что-то сказать, спешишь что-то делать, потому что ты для себя принял решение, что ты готов убивать в любой момент и погибнуть в любой момент. Это на тебя накладывает очень серьезную ответственность. А с другой стороны ты действительно стараешься жить быстрее,

– поделился Заклецкий.

Однако когда кого-то вдруг не становится рядом, Александр просто пытаюсь дальше вести с ним диалог в голове, в воображении. Обращается к нему, думает, что бы он сказал, как бы себя повел, как бы отреагировал. Действительно, пока человека помнят, до тех пор он жив.