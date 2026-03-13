Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що саме може дати Україні перевагу в цьому змаганні. За його словами, існують конкретні рішення, які здатні змінити баланс сил.

Війна переходить у фазу дронів

Безпілотні системи дедалі більше визначають ситуацію на полі бою. Дрони використовують не лише для розвідки, а й для ураження техніки, складів, логістики та резервів противника. Саме тому ключовим фактором стає не просто наявність таких систем, а здатність швидко масштабувати їх виробництво та ефективно застосовувати на різних напрямках фронту.

Зараз уже війна переходить у війну дронів. Дронами знищують техніку, боєприпаси, живу силу, логістику і резерви, які підтягуються на різні напрямки,

– наголосив Маломуж.

Росія, за його словами, досить швидко адаптується до нових умов війни. Після перших успіхів України у використанні безпілотників російська сторона почала активно розвивати власні програми виробництва. Для цього Москва використала іноземні технології та комплектуючі, зокрема з Ірану та Китаю.

Вони налагодили масове виробництво дронів і вже мають величезні обсяги випуску,

– зазначив генерал.

Попри це, між сторонами триває технологічне змагання. Перевагу отримує той, хто швидше нарощує виробництво, вдосконалює типи безпілотників і краще інтегрує їх у систему ведення бойових дій.

Масове виробництво дронів може змінити баланс сил

Ключовим фактором у цій технологічній гонці стає масштаб виробництва безпілотників. Україна вже має сильні позиції у використанні окремих типів дронів, зокрема FPV, які активно застосовуються на передовій. Водночас Росія намагається швидко наздогнати ці можливості, збільшуючи кількість операторів і виробництво різних типів безпілотних систем.

Сьогодні питання стоїть у змаганні ефективності та масштабування. Це надзвичайно важливо,

– наголосив Маломуж.

За його словами, саме масштабне виробництво дронів різних типів може дати Україні стратегічну перевагу. Йдеться насамперед про масові безпілотники, які здатні вести розвідку та завдавати ударів по техніці, складах і живій силі противника. Такі системи дозволяють системно виснажувати ресурси російської армії.

Важливо! У Міноборони змінили підхід до закупівлі безпілотників: 80% фінансування спрямовують на перевірені фронтом моделі, ще 20% – на розробку і тестування нових рішень у бойових умовах.

Він підкреслив, що в окремих секторах фронту саме дрони вже забезпечують тактичну перевагу українським силам. Вони дозволяють ефективно знищувати логістику, резерви та техніку противника ще до того, як ці сили потрапляють безпосередньо на лінію бойового зіткнення.

Дальнобійні дрони можуть позбавити Росію ресурсів для війни

Окремим напрямком, який може суттєво змінити ситуацію у війні, він назвав розвиток ударних дронів великої дальності. Йдеться про безпілотники, здатні завдавати ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу Росії. Саме такі системи можуть вивести з ладу аеродроми, пускові установки ракет і ключові центри запуску дронів.

Друга складова – це ударні дрони дальньої дії, які можуть бити до трьох тисяч кілометрів,

– наголосив Маломуж.

Такі безпілотники дозволили б системно знищувати інфраструктуру, з якої Росія атакує Україну. Йдеться про аеродроми стратегічної авіації, пускові майданчики ракет і центри підготовки масованих атак дронами. У разі системних ударів по цих об'єктах Росія втратить можливість регулярно здійснювати масштабні атаки.

Тоді ми знищимо аеродроми, пускові установки і центри запуску дронів. Шансів щось підняти чи запустити у Росії практично не буде,

– зазначив генерал.

Поєднання масового виробництва безпілотників із ударами по ключовій військовій інфраструктурі противника може суттєво змінити хід війни. Саме така модель, за його словами, здатна поступово позбавити Росію ресурсів для ведення бойових дій.

Що відомо про розвиток дронів і ППО в Україні?