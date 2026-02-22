Однако именно от Украины зависит возможности Кремля. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, отметив, что украинцы могут оказывать давление на страну-агрессора благодаря одной стратегии.

Какова "победная стратегия" для Украины?

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже почти 4 года. В течение этого времени российскому диктатору было безразлично на потери своей армии на фронте.

Однако Путину сейчас важны две вещи. Первая – сможет ли он остаться у власти. Думаю, пока экономика будет генерировать деньги для войны, он будет ее продолжать. Именно поэтому стратегия Украины по уничтожению нефтяной и газовой инфраструктуры России является замечательной,

– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

"Победная стратегия" заключается в уничтожении возможности России продавать нефть Китаю, Индии, Турции и другим странам. Между тем Путину будет очень сложно завершить войну и одновременно остаться на своем посту. С фронта вернется большое количество недовольных российских ветеранов, которые не смогут найти работу.

Интересно! Публицист, правозащитник Марк Фейгин предположил, что Путин зашел очень далеко и теперь не знает, как остановиться. Он боится, что после окончания войны россияне начнут подсчитывать, стоили ли результаты, потраченных ресурсов, жизней людей.

Вторая вещь, которая важна главе Кремля, касается Соединенных Штатов. Российский диктатор убежден, что Вашингтон не будет делать ничего, чтобы его не остановить. Соответственно, такую же позицию, по его убеждению, займет Европа.

Ходжес подытожил, что Москва будет продолжать воевать, пока Запад не предоставит достаточной поддержки Украине для победы. Только тогда в Кремле будут вынуждены пересмотреть свою стратегию.

Какие удары Украины по России наносят Москве проблемы?