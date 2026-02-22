Однак саме від України залежить можливості Кремля. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, зазначивши, що українці можуть чинити тиск на країну-агресорку завдяки одній стратегії.

Якою є "переможна стратегія" для України?

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже 4 роки. Протягом цього часу російському диктатору було байдуже на втрати своєї армії на фронті.

Однак Путіну зараз важливі дві речі. Перша – чи зможе він залишитись при владі. Думаю, поки економіка буде генерувати гроші для війни, він буде її продовжувати. Саме тому стратегія України щодо знищення нафтової та газової інфраструктури Росії є чудовою,

– наголосив генерал-лейтенант США у відставці.

"Переможна стратегія" полягає у знищенні можливості Росії продавати нафту Китаю, Індії, Туреччині та іншим країнам. Тим часом Путіну буде дуже складно завершити війну та водночас залишитись на своїй посаді. З фронту повернеться велика кількість невдоволених російських ветеранів, які не зможуть знайти роботу.

Цікаво! Публіцист, правозахисник Марк Фейгін припустив, що Путін зайшов дуже далеко й тепер не знає, як зупинитися. Він боїться, що після закінчення війни росіяни почнуть підраховувати, чи вартували результати, витрачених ресурсів, життів людей.

Друга річ, яка важлива очільнику Кремля, стосується Сполучених Штатів. Російський диктатор переконаний, що Вашингтон не буде робити нічого, щоб його не зупинити. Відповідно, таку ж позицію, за його переконанням, займе Європа.

Годжес підсумував, що Москва буде продовжувати воювати, поки Захід не надасть достатньої підтримки Україні для перемоги. Лише тоді в Кремлі будуть змушені переглянути свою стратегію.

Які удари України по Росії завдають Москві проблем?