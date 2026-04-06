Засновник БФ Сергія Притули та волонтер озвучив 24 Каналу думку, що немає явища чи документа, який можна прочитати, щодо стратегії війни на найближчі 2 – 3 роки. Таке припущення він зробив зі спілкування з командирами на різних рівнях.

"Під час зустрічі (з Володимиром Зеленським – 24 Канал) подібна стратегія не обговорювалася. Не можу гарантувати на 100%, але моє суб'єктивне враження – її не існує", – вважає він.

Зверніть увагу! У січні 2026 року відбулась зустріч Володимира Зеленського та Сергія Притули. Вони обговорили волонтерські ініціативи. Громадський діяч поділився, на які гарячі теми говорив із Зеленським. За його словами, вони обговорювали стан справ всередині України. Навіть звучала лайка щодо деяких ситуацій. Зокрема, підіймалася тема повернення українців з-за кордону.

Чи знають командири про стратегію?

Сергій Притула розповів, що йому казав один з командирів. Мовилося про те, що маленьким підрозділам не доносять всю інформацію про стратегію. Однак навіть коли стали великим, то теж не отримали даних.

"Потім ми стали великим підрозділом, але все одно не розуміли, куди ми воюємо. Хоч і великий підрозділ, але у межах Сил оборони України – маленькі. Там "зверху" люди знають". Згодом, коли цей командир опинився вже "зверху", то сказав: "Тільки дійшовши сюди, я зрозумів, що нам не доводили стратегію через те, що її немає. А не через те, що ми були маленькими",

– сказав волонтер.

