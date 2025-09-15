Сергій показав публіці 8-річну Соломію та 4-річну Стефанію, а також розповів про досягнення старшої доньки, пише Show24 з посиланням на інстаграм волонтера.

На фото помітно, що дівчата помітно підросли й зовнішньо схожі на татуся. Виявилось, що Соломійка стала пластункою. Притула навіть закликав інших вступати до Пласту.

Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року!,

– написав волонтер.

На світлині сестрички тепло обіймаються. Соломія одягнута у форму пластунів, а Софія у світлих штанах і яскравій курточці. Ймовірно, через декілька років і молодша захоче піти стопами старшої.

Доньки Сергія Притули / Фото з інстаграму

Сергій Притула з доньками / Фото з інстаграму

У коментарях можна прочитати чимало теплих слів і побажань дівчатам.

"Так приємно було вас із донечками зустріти сьогодні на ВПР".

"Найкращий тато з донечкою-розумничкою. Люблю вашу родину. Слава Україні!".

"Так приємно чути й бачити дітей, організованих і веселих водночас. І насолода для вух у Києві – українська".

"Гарненькі дівчата Притулята".

