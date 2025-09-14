Як відомо, хлопець активно тренується в залі після ампутації і йому вдалося зробити новий трюк. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослава Грубича.

Так, виявилося, що військовий повис на одній руці, зігнувши ноги під кутом 90 градусів

Хочу зафіксувати цей момент. Вперше вишу однією рукою. І не тому, що так мені захотілось, як колись, атому, що інакше на сьогодні ніяк. Важко піпець (по обличчю видно), особливо тримати "кут" ногами й баланс, не розхитуючись, але це ++,

– зазначив Ярослав і показав фото.

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?