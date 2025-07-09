Уважні глядачі пам'ятають, що перша популярність до Квіткової прийшла з проєктом "Холостяк", однак спершу варто згадати про ту частину біографії, яка була далеко від медійної історії. Даша родом із Києва. Її справжнє прізвище – Матюніна. З дитинства вона хотіла стати акторкою, але після закінчення 9 класу пішла навчатись на стиліста. Дівчина закінчила Академію перукарського мистецтва, а згодом вступила до Київського національного університету культури та мистецтв. Як складалось життя Квіткової, що сталось зі стосунками з Добриніним та де блогерка зараз, читайте у матеріалі Show24.

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Шоу "Холостяк" і розлучення з Добриніним

Даша пробувала розвивати свою сторінку у соцмережах і вже робила перші кроки до блогерства. Вона стала учасницею 9 сезону найромантичнішого шоу країни – "Холостяк". Тоді свою другу половинку шукав телеведучий Нікіта Добринін. У фіналі проєкту чоловік зізнався, що Квіткова – та дівчина, яку він так довго шукав.

Після шоу пара не розлучилась, а навпаки – побудувала сім'ю. Добринін освідчився коханій на Балі.

Нікіта Добринін освідчився Даші Квітковій / Фото з інстаграму Добриніна

Одружилась пара у травні 2020 року. Це була скромна церемонія розпису, адже тоді у світі вирувала пандемія коронавірусу. А вже у серпні того ж року друзів та родичів запросили на весілля. Церемонія проходила у розкішній зоні на березі Дніпра, де Нікіта та Даша обмінялися обітницями.

Весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з соцмереж Даші, Нікіти та сайту СТБ

Загальна вартість весілля сягнула приблизно 80-85 тисяч доларів (без весільної сукні, обручок і костюму). Уже через рік у подружжя народився син Лев.

Даша Квіткова й Нікіта Добринін стали батьками / Фото з інстаграму блогерки

Та хоч народження малюка і стало найрадіснішою подією, однак у стосунках розпочалась криза. З початком великої війни Добринін записався до лав ТрО. Подружжя зізнавалось, що мріє про другу дитину, однак у 2023 році публіку шокували новиною про розлучення Нікіти й Даші. Майно ділили через суд. Дім під Києвом, який придбали разом, вирішили продати.

Обоє батьків приділяють сину велику кількість часу, щоб хлопчик відчував, що у нього є і мама, і тато.

Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки

Роман із Володимиром Бражком

Усе почалось із того, що інфлюєнсерка виставляла в соцмережах фото розкішних букетів, а пізніше опублікувала світлину, де її обіймає чоловіча рука. Тоді всі припустили, що блогерка більше не самотня, а також почались "пошуки" ймовірного коханого Квіткової.

Квіткова закрутила роман із Бражком / Скриншот з інстаграму Даші

Тоді пильним шанувальникам вдалось встановити, що, ймовірно, новим обранцем став гравець футбольного клубу Динамо – Володимир Бражко. Хоч спільних фото вони не публікують, але в мережу неодноразово попадали кадри пари. До прикладу, є відео, коли вони разом були на весіллі захисника Динамо Максима Дячука.

Квіткова та Бражко на весілля: дивіться відео онлайн

Після того, як у мережу потрапили кадри обіймів Даші та Володимира, у футболіста поцікавились, хто його підвіз. Гравець Динамо відповів лаконічно: "Дівчина".

Квіткова провела Бражка на Євро-2025 / Скриншот із відео

Під час матчу з Фінляндією Бражко отримав вилучення, через що збірна грала у меншості. Тоді футболіст написав у соцмережах, що визнає свою провину, а блогерка підтримала його у коментарях смайликами обіймів і сердечка.

Квіткова підтримала Бражка після вилучення на Євро-2025 / Скриншот з інстаграму футболіста

Раніше ми детально писали про Володимира Бражка, який, ймовірно, полонив серце Даші Квіткової.

Де зараз Даша Квіткова і чи займається благодійністю

Трошки більше, ніж пів року тому, Даша Квіткова дала інтерв'ю 24 Каналу, де розповіла про благодійну діяльність. За її словами, допомога військовим увійшла у буденну звичку. Вона вважає, що надихати інших робити те саме, потрібно власним прикладом. Також Даша допомагає дітям, які борються з онкологічними захворюваннями, адже її мрія – це те, щоб усі діти були здоровими та проживали щасливе життя.

Блогерка живе з сином в Україні. Продовжує вести блог, який налічує 1,8 мільйона підписників, а також думає про розвиток власного бренду одягу.