Внимательные зрители помнят, что первая популярность к Квитковой пришла с проектом "Холостяк", однако сперва стоит вспомнить о той части биографии, которая была далеко от медийной истории. Даша родом из Киева. Ее настоящая фамилия – Матюнина. С детства она хотела стать актрисой, но после окончания 9 класса пошла учиться на стилиста. Девушка закончила Академию парикмахерского искусства, а впоследствии поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств. Как складывалась жизнь Квитковой, что произошло с отношениями с Добрыниным и где блогерша сейчас, читайте в материале Show24.

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Шоу "Холостяк" и развод с Добрыниным

Даша пробовала развивать свою страницу в соцсетях и уже делала первые шаги к блогерству. Она стала участницей 9 сезона самого романтического шоу страны – "Холостяк". Тогда свою вторую половинку искал телеведущий Никита Добрынин. В финале проекта мужчина признался, что Квиткова – та девушка, которую он так долго искал.

После шоу пара не рассталась, а наоборот – построила семью. Добрынин сделал предложение любимой на Бали.

Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой / Фото из инстаграма Добрынина

Поженилась пара в мае 2020 года. Это была скромная церемония росписи, ведь тогда в мире бушевала пандемия коронавируса. А уже в августе того же года друзей и родственников пригласили на свадьбу. Церемония проходила в роскошной зоне на берегу Днепра, где Никита и Даша обменялись обетами.

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из соцсетей Даши, Никиты и сайта СТБ

Общая стоимость свадьбы составила примерно 80-85 тысяч долларов (без свадебного платья, обручальных колец и костюма). Уже через год у супругов родился сын Лев.

Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями / Фото из инстаграма блогера

Но хоть рождение малыша и стало самым радостным событием, однако в отношениях начался кризис. С началом большой войны Добрынин записался в ряды ТрО. Супруги признавались, что мечтают о втором ребенке, однако в 2023 году публику шокировали новостью о разводе Никиты и Даши. Имущество делили через суд. Дом под Киевом, который приобрели вместе, решили продать.

Оба родителя уделяют сыну большое количество времени, чтобы мальчик чувствовал, что у него есть и мама, и папа.

Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма блогера

Роман с Владимиром Бражко

Все началось с того, что инфлюенсерка выставляла в соцсетях фото роскошных букетов, а позже опубликовала фотографию, где ее обнимает мужская рука. Тогда все предположили, что блогерша больше не одинока, а также начались "поиски" вероятного возлюбленного Квитковой.

Квиткова закрутила роман с Бражко / Скриншот из инстаграма Даши

Тогда бдительным поклонникам удалось установить, что, вероятно, новым избранником стал игрок футбольного клуба Динамо – Владимир Бражко. Хотя совместных фото они не публикуют, но в сеть неоднократно попадали кадры пары. К примеру, есть видео, когда они вместе были на свадьбе защитника Динамо Максима Дячука.

Квиткова и Бражко на свадьбе: смотрите видео онлайн

После того как в сеть попали кадры объятий Даши и Владимира, у футболиста поинтересовались, кто его подвез. Игрок Динамо ответил лаконично: "Девушка".

Квиткова провела Бражка на Евро-2025 / Скриншот из видео

Во время матча с Финляндией Бражко получил удаление, из-за чего сборная играла в меньшинстве. Тогда футболист написал в соцсетях, что признает свою вину, а блогерша поддержала его в комментариях смайликами объятий и сердечка.

Квиткова поддержала Бражко после удаления на Евро-2025 / Скриншот из инстаграма футболиста

Ранее мы подробно писали о Владимире Бражко, который, вероятно, пленил сердце Даши Квитковой.

Где сейчас Даша Квиткова и занимается ли благотворительностью

Чуть больше, чем пол года назад, Даша Квиткова дала интервью 24 Каналу, где рассказала о благотворительной деятельности. По ее словам, помощь военным вошла в обыденную привычку. Она считает, что вдохновлять других делать то же, нужно собственным примером. Также Даша помогает детям, которые борются с онкологическими заболеваниями, ведь ее мечта – это то, чтобы все дети были здоровыми и проживали счастливую жизнь.

Блогерка живет с сыном в Украине. Продолжает вести блог, который насчитывает 1,8 миллиона подписчиков, а также думает о развитии собственного бренда одежды.