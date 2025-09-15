Тепер стало відомо, чи подружжя вже похрестило малечу. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у Великому місті".

Так, Сергій Притула дав коментар журналістам, де зазначив, що йому подобається, коли дитина під час хрестин є "учасником процесу", тож вони з коханою чекають, поки малюк підросте і вже тоді будуть святкувати його хрещення.

Ксенія Малинюк поцікавилася в шоумена, хто стане хрещеними батьками хлопчика і чи планують вони запросити когось з українського шоубізнесу, наприклад, Лесю Нікітюк.

Ми не обираємо кумів за рейтингами. Ми обираємо кумів по їхньому життю, їхніх справах, якомусь прожитому вже разом досвіду. Це люди, яким ти довіряєш нести дитину до хреста. Це дуже важливо,

– відповів Сергій Притула.

Для довідки! Від першого шлюбу в Притули є син Дмитро, якому в жовтні виповниться 17 років. З нинішньою дружиною Катериною шоумен, окрім Марка, виховує ще двох доньок – Соломію і Стефанію.

Що відомо про новонародженого сина Сергія Притули?