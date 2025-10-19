Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули.
Виявилося, днями шоумен відвідав інтерактивну виставку Ukraine WOW разом із сім'єю: старшим сином Дмитром, доньками Соломією та Серафимою і дружиною Катериною Сопельник. Він опублікував фото, які зробив під час виставки й поділився враженнями.
Діти в захваті. Дорослим теж зайде. Дуже крута ініціатива,
– написав під публікацією Сергій Притула.
Зауважимо, що виставка Ukraine WOW працює вже третій тиждень і за цей час її відвідало близько 50 тисяч людей. Серед них – Сергій Жадан, Джамала, Jerry Heil, Олександр Рудинський, Нікіта Добринін та багато інших зірок. Про це повідомляли на сторінці Ukraine WOW в інстаграмі.
Що відомо про виставку Ukraine WOW?
Інтерактивна виставка відкрилася на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Вона триває з 26 вересня до 9 листопада.
Її мета – занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього,
– пишуть на сайті Ukraine WOW.
Виставка складається з п'яти тематичних блоків: "Земля", "Правителі й воїни", "Мислителі", "Митці", "Спадкоємці".
Відвідувачі можуть ознайомитися з більше як ста експонатами й десятками інтерактивних зон. Зокрема, шаблю Івана Мазепи, гетьманську булаву, копію Золотої пекторалі, "Золотий м'яч" Андрія Шевченка, статуетки Євробачення та ще багато всього цікавого.