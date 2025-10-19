Пише 24 Канал з посиланням на Variety. Я виглядала зірка – дивіться у матеріалі.

Кім Кардаш'ян одягла довгу обтислу сукню бежевого кольору з драпіруванням унизу, рукава вільно спадали на підлогу. Свій образ модель доповнила маскою, яка повністю закривала її обличчя.

На шию вона одягла масивне багатошарове намисто з великими бірюзовими та сріблястими каменями. На пальцях Кардаш'ян були дві масивні каблучки. Модель виглядала ефектно і загадково водночас.

Кім Кардаш'ян на гала-вечорі Музею Академії / Фото Getty Images

Сукня Кім – з кутюрної колекції Maison Margiela. Дизайнер – Гленн Мартенс. Модель запросила свого улюбленого візажиста Маріо з Нью-Йорка. Вона розповіла, що була з "повним макіяжем та зачіскою" під маскою.

Кім Кардаш'ян прибула на гала-вечір Музею Академії:

Як пише People, вбрання Кім Кардаш'ян нагадувало те, в якому вона з'явилась на Met Gala 2021 року. Тоді зірка обрала образ від Balenciaga, обличчя моделі повністю приховувала чорна маска.

Кім Кардаш'ян не вперше показує ефектні образи