Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.

Оказалось, на днях шоумен посетил интерактивную выставку Ukraine WOW вместе с семьей: старшим сыном Дмитрием, дочерьми Соломией и Серафимой и женой Екатериной Сопельник. Он опубликовал фото, которые сделал во время выставки и поделился впечатлениями.

Дети в восторге. Взрослым тоже зайдет. Очень крутая инициатива,

– написал под публикацией Сергей Притула.

Заметим, что выставка Ukraine WOW работает уже третью неделю и за это время ее посетило около 50 тысяч человек. Среди них – Сергей Жадан, Джамала, Jerry Heil, Александр Рудинский, Никита Добрынин и многие другие звезды. Об этом сообщали на странице Ukraine WOW в инстаграме.

Что известно о выставке Ukraine WOW?

Интерактивная выставка открылась на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Она длится с 26 сентября по 9 ноября.

Ее цель – погрузить посетителей в украинское наследие и историческую преемственность, что дают нам силы для созидания будущего,

– пишут на сайте Ukraine WOW.