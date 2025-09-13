Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что известно о Максиме Алексееве?
Максим Алексеев был инспектором отделения взрывотехнической службы батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Николаевской области. Отмечается, что он выполнял боевые задачи по разминированию в Донецкой области.
Во время очередного задания россияне совершили обстрел с FPV-дрона. В результате вражеской атаки капитан полиции получил не совместимые с жизнью тяжелые травмы,
– указали коллеги.
8 сентября 2025 года россияне ударили FPV-дроном вблизи населенного пункта в Краматорском районе. Максима Алексеева эвакуировали в медучреждение, где за его жизнь боролись больницы. К сожалению, 13 сентября стало известно о гибели мужчины. Ему навсегда осталось 34.
Капитан Максим Алесеев погиб на войне / фото Нацполиции
В полиции рассказали, что служить в полиции Максим начал еще в 2008 году. В течение всего времени он работал инспектором-криминалистом одного из отделений полиции Николаева. Несколько месяцев назад присоединился в ряды стрелкового батальона, чтобы защищать родную землю.
У правоохранителя остались 10-месячный сын, жена и родители.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя.
Какие потери Украины в войне?
11 сентября 2025 года в Запорожье во время выполнения боевого задания погиб пилот Су-27, майор Александр Боровик. Он служил в 39 бригаде тактической авиации.
8 сентября на фронте погиб 26-летний Владимир Дудников из Винницкой области. Воин был солдатом 423 отдельного батальона беспилотных систем "Скифские грифоны". Свой последний бой мужчина дал в Запорожье.
В тот же день в на Днепропетровщине провели в последний путь старшего лейтенанта полиции Александра Тимошенко. Герой погиб на фронте во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он прослужил в полиции 8 лет, а в июне 2025 присоединился к полку КОРД.