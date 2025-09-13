Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что известно о Максиме Алексееве?

Максим Алексеев был инспектором отделения взрывотехнической службы батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Николаевской области. Отмечается, что он выполнял боевые задачи по разминированию в Донецкой области.

Во время очередного задания россияне совершили обстрел с FPV-дрона. В результате вражеской атаки капитан полиции получил не совместимые с жизнью тяжелые травмы,

– указали коллеги.

8 сентября 2025 года россияне ударили FPV-дроном вблизи населенного пункта в Краматорском районе. Максима Алексеева эвакуировали в медучреждение, где за его жизнь боролись больницы. К сожалению, 13 сентября стало известно о гибели мужчины. Ему навсегда осталось 34.

Капитан Максим Алесеев погиб на войне / фото Нацполиции

В полиции рассказали, что служить в полиции Максим начал еще в 2008 году. В течение всего времени он работал инспектором-криминалистом одного из отделений полиции Николаева. Несколько месяцев назад присоединился в ряды стрелкового батальона, чтобы защищать родную землю.

У правоохранителя остались 10-месячный сын, жена и родители.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя.

