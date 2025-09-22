Володимир Любомирович Брославський – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне, Сергія Надала та ТНПУ.

Дивіться також Три роки вважали зниклим безвісти: стало відомо про загибель захисника зі Львівщини

Що відомо про про Володимира Брославського?

Майбутній історик і захисник народився 22 квітня 1979 року у місті Бережани Тернопільської області. Закінчив школу з відзнакою, здобув вищу освіту в педагогічному університеті, працював над науковими темами, викладав, займався археологією, громадською діяльністю.

У 2015 році Брославський добровільно долучився до АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення знову без вагань став на захист України. Він обіймав різні бойові позиції: охорона неба Тернополя, контрдиверсійна служба, мінометні підрозділи на Донбасі та Сумщині.

Востаннє історик, який мав позивний "Хорват", був командиром мінометної батареї.

"Володимир був взірцем патріотизму та громадянської відповідальності", – прокоментував втрату мер Тернополя Сергій Надал.

В університеті, де працював Брославський, зауважили, що історик загинув 21 вересня, рятуючи пораненого побратима.

Колеги чоловіка кажуть, що він "залишив по собі не лише вагомі наукові доробки, а й безцінну людську теплоту, доброту, вміння надихати молодь".

Володимир Любомирович вмів гуртувати довкола себе прогресивну молодь й надихати її до розвитку. Саме завдяки йому були втілені десятки різноманітних проєктів для підтримки талановитої учнівської й студентської молоді.

Ми схиляємо голови перед його жертовністю. Смерть нашого колеги – велика втрата для всієї академічної родини, для студентів, яким він віддавав знання й серце, і для України, яку він боронив ціною власного життя,

– йдеться у повідомленні ТНПУ.

"На жаль, світ покидають найкращі. Професіонал, патріот, людина з великої літери. Його знали всі — надійний, відважний, завжди поруч із побратимами", – так відреагував на втрату речник 105 бригади тероборони ЗСУ Юрій Кульпа.

"Любомирович, ти був вчителем, як в університеті, так і на війні. Ти був справжнім і турботливим командиром, але найголовніше ти був справжнім і щирим другом", – написав про трагедію боєць 105 бригади Володимир Бірчак.

Що відомо про останні втрати України на війні?