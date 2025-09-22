Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Стрийську міську раду.
До теми На Черкащині в останню путь провели трьох поліцейських, які загинули в бою
Що відомо про загиблого Героя Руслана Антоніва?
Руслан Антонів народився 21 грудня 1994 року в селі Чертіж Жидачівського району Львівської області. Навчався в Стрийському ліцеї №6. Згодом закінчив Стрийське ВХПУ за спеціальністю "Живописець".
Також захисник навчався в Українській академії друкарства. Працював ведучим на радіо "Фреш ФМ", був членом Молодіжної ради при Стрийській міській раді.
У перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після поранення на фронті повернувся до служби.
Руслан Антонів загинув під час звільнення Херсону. Він був стрільцем-санітаром мотопіхотного батальйону.
Герой три роки вважався безвісти зниклим. Тіло захисника повернули під час заходів з репатріації тіл.
Власної сім'ї створити так і не встиг. Щиро співчуваємо мамі, яка втратила єдиного сина, дідусю та всій родині,
– написали у Стрийській міській раді.
24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя Руслана Антоніва.
Україна втрачає на війні найкращих своїх людей
На війні загинув снайпер зі Слов'янська – Роман Марко. Захисник відійшов у засвіти ще 9 жовтня 2022 року, а його тіло було передано на батьківщину під час обміну.
На фронті загинув також Андрій Павлюк з Київщини. Раніше Герой працював на заводі "Антонов" і відновлював "Мрію".
Також під час бойового завдання в Покровському районі Донецької області загинув захисник з Одещини – Володимир Жандаров. Військовослужбовця не стало 8 вересня 2025 року.