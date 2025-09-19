З воїнами прощалися черкаська та золотоніська громади, рідні, близькі, колеги та захисники-побратими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
Дивіться також На фронті загинув військовий та правозахисник Олександр Гатіятуллін
Що відомо про загиблих?
За даними Нацполіції, нещодавно у Черкаській області останньою дорогою провели старшого лейтенанта поліції Андрія Синьоока, капітана поліції Костянтина Біньковського, а також капітана поліції Дмитра Соболєва.
Андрію Синьооку на момент загибелі було 28 років. Він з перших днів повномасштабного вторгнення вирішив добровільно доєднатися до стрілецького батальйону. Чоловік загинув у Донецькій області.
Костянтину Біньковському тепер назавжди залишиться 36. Відомо, що він служив у штурмовому полку "Сафарі", а пізніше у батальйоні спеціальних операцій "Еней" Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".
Згідно з оприлюдненою інформацією, його нагороджували медаллю "За взаємодію" та нагрудним знаком "За відвагу в службі" за його мужність та самовідданість. Костянтин також загинув у бою у Донецькій області.
Дмитро Соболєв також загинув у віці 28 років внаслідок удару ворожого FPV-дрона у Донецькій області. Він також виконував бойові завдання в Київській, Сумській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Луганській областях.
Прощання з поліцейськими у Черкаській області / Фото Нацполіції
Інші подібні випадки
Нещодавно у Донецькій області попрощались із загиблими на фронті поліцейськими 41-річним Андрієм Рибальченком і 28-річним Русланом Гриценком. Вони загинули під час виконання бойового завдання на передовій.
Крім того, раніше у боях за Україну загинув 31-річний поліцейський з Прикарпаття Євген Рубаняк. У п'ятницю, 12 вересня, поблизу села Олександро-Калинове Донецької області він зазнав смертельного поранення.
Також Росія забрала життя капітана поліції Максима Алєксєєва. Ворог обстріляв позиції дроном, внаслідок чого захисник отримав несумісні з життям травми. Він виконував бойові завдання з розмінування у Донецькій області.