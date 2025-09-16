Щирі слова співчуття родині загиблого. Низький уклін і вічна пам‘ять Герою!

Володимир Жандаров загинув на війні / фото Ізмаїльська райдержадміністрація

На фронті загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник. Він мобілізувався до ЗСУ у червні цього року. Обставини смерті лишаються невідомими.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський з Івано-Франківщини Євген Рубаняк. Майор отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.