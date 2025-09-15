Наразі невідомо де, коли та за яких обставин обірвалось життя захисника, однак це велика втрата для культурного осередку країни, пише Show24 з посиланням на соцмережі Львівської опери.

Колектив, у якому працював Дмитро, висловив свої щирі співчуття з приводу загибелі колеги.

Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам'ять Герою,

– йдеться у повідомленні.

Деталі щодо поховання будуть відомі згодом.

Відомо, що чоловік навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті культури та мистецтв. У альма-матер також згадали про свого випускника.

"Дмитро Пасічник вступив на факультет культури й мистецтв ОС "Бакалавр" у 2018 році на освітню програму "Хореографія", після успішного завершення бакалаврату вступив на магістратуру на ту ж спеціальність у 2022 році. Працював у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької", – йдеться у заяві.

Академічна спільнота висловила щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім, хто знав Дмитра Пасічника. Вічна пам'ять і слава Герою!

